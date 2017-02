Homosexualité & Science-Fiction

Résumé :

The OA suit Prairie Johnson, une jeune femme qui est retrouvée 7 ans après sa disparition. Elle retourne alors vivre chez ses parents mais elle a changé. En effet, quand Prairie a disparu, elle était aveugle. Son retour pose ainsi beaucoup de questions. Tout d’abord, où était-elle pendant tout ce temps ? A-t-elle été enlevée ? Pourquoi se comporte-t-elle de manière aussi étrange ? Pourquoi souhaite-t-elle qu’on l’appelle The OA et bien sûr, comme a-t-elle recouvré la vue ? La jeune fille ne collabore pas avec le FBI et refuse de répondre à certaines questions, même à ses parents qui sont dépassés par les événements et ne savent pas comment s’y prendre avec leur fille. Pour certains, Prairie est un miracle vivant, pour d’autres elle est dangereuse.

Notre avis :

Intrigante, dérangeante, cette série aborde le sujet des EMI : Expériences de Mort Imminente (Near Death Experience, NDE en anglais). On découvre petit à petit l’histoire de Prairie/Nina/The OA, qui la raconte à 5 personnes de son entourage pour obtenir leur aide.

Parmi ces 5 personnes, Phylis, une institutrice, French, l’étudiant parfait, Steve, un dealer avec une belle paire de …

Jesse son comparse et …. Buck Vu, jeune asiate trans FTM :

C’est suffisamment rare pour s’en féliciter, surtout que Netflix a explicitement fait un casting pour un acteur trans pour l’interpréter :

NEW NETFLIX SERIES SEEKING ASIAN TRANSGENDER 14-15 YEAR OLD ACTOR (TRANSITIONING FROM FEMALE TO MALE)

**OK TO SUBMIT IF YOU LOOK THIS AGE BUT ARE OLDER.

The character will be a series regular on an upcoming Netflix series from filmmakers Zal Batmanglij and Brit Marling (The East, Sound of my Voice). Produced by Plan B (12 Years a Slave, The Departed) and Anonymous Content. It will shoot in January 2016 for a few months likely in LA.

**NO ACTING EXPERIENCE NECESSARY