Le 18 octobre 2007, lors d’une apparition de la romancière britannique au Carnegie Hall, à New York, J.K. Rowling a annoncé l’homosexualité d’Albus Dumbledore et de son histoire avec Grindelwald :

« Pour être honnête avec vous … j’ai toujours pensé que Dumbledore était gay. [Ovation.]Dumbledore est tombé amoureux de Grindelwald et cela n’a fait que rendre sa révulsion pour Grindelwald plus grande lorsque celui a montré sa vraie nature. D’une certaine manière, cela excuse un peu plus Dumbledore parce que tomber amoureux de quelqu’un vous aveugle en quelque sorte, mais il avait rencontré quelqu’un d’aussi brillant que lui et contrairement à Bellatrix, il était très attiré par ce brillant individu, et horriblement, terriblement abandonné par lui. En fait, j’ai récemment lu le script du sixième film, et Dumbledore devait dire à Harry « J’ai connu une fille une fois, dont les cheveux… »[Rires]. J’ai du écrire une petite note dans la marge et la faire glisser au scénariste, «Dumbledore est gay !»[Rires]

Si j’avais su que cela vous rendrait aussi heureux, je vous l’aurais annoncé plus tôt !

Il fallait que je vous donne de quoi parler pour les 10 prochaines années… Il ne vous reste plus qu’à imaginer la fanfiction maintenant. »

Le studio Broad Strokes Productions a répondu à la demande de l’auteur par ce magnifique court-métrage :

On notera notamment le regard d’Albus Dumbledore lorsque Gellert Grindelwald affirme ne rien savoir de l’Amour, que ce n’est qu’une « distraction passagère » :

Et quelques secondes plus tard, Abelforth commence à comprendre et interroge son frère, lorsque Gellert affirme que l’amour d’Albus les a éloigné de leur quête pour le Bien de Tous.

Les effets sont simples mais largement suffisant pour qu’on puisse apprécier ce court-métrage de 17 minutes !

Ce studio a également produit un autre court dans l’univers de Harry Potter, sur la confrontation de Snape avec les Maraudeurs, la bande de James Potter, avec Sirius, Remus et Peter : Severus Snape and the Marauders – Harry Potter Fan Film.