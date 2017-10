Sorcières & homosexualité

Comme le souligne Didier Godard dans son essai Deux hommes sur un cheval, l’homosexualité masculine au Moyen Âge, hérésie, sorcellerie et homosexualité sont étroitement associés par les pouvoirs religieux, judiciaire et politique tout au long du Moyen Âge et au-delà, jusqu’à la révolution industrielle :

Aux yeux des clercs et des juristes, jusque la fin du XVIIe siècle, l’une et l’autre sont inspirées par les forces du mal, par le diable ; en termes modernes, l’une et l’autre représentent le sexe contre la société, l’instinct contre la loi, la nature contre la culture, et , […], contre le christianisme, la survivance de l’ancien monde, antique et païen.

Aujourd’hui, les procès mêlant les deux perdurent dans des pays où l’homosexualité est passible de la peine de mort, au Cameroun comme en Arabie Saoudite.

Heureusement en Europe, les procès et les buchers pour sodomie comme pour sorcellerie se sont éteints en même temps à l’aube des « Lumières », et la Révolution abolira définitivement les « crimes imaginaires ».

En cette période d’Halloween, ce dossier vous invite donc à découvrir quelques œuvres fantastiques mettant en scène des sorcières bisexuelles ou lesbiennes.

Dans les séries et les films

Librement inspiré et complété de Witch Hunt: Lesbian Witches in Pop Culture

Dans la littérature

Liste non exhaustive, il y a peu de titres en français, si vous connaissez d’autres titres de romans, films ou séries, n’hésitez pas à nous contacter pour les partager.

Merci d’avance !