Dyke Hard

Film suédois de Bitte Andersson avec Lina Kurttila, Peggy Sands, Maria Wågensjö, Alle Eriksson

Réalisé en 2014

Durée : 90 minutes

Résumé :

En 1986, un groupe de rock lesbien un peu has been décide de profiter d’une compétition musicale à l’autre bout du pays pour remonter sur le devant de la scène. Durant leur road trip, ces filles délurées devront affronter des cyborgs, des fantômes, une boxeuse thaïe, des matrones tyranniques, des ninjas ou encore un gang de motardes qui ne leur voudront pas du bien…

Gorgé d’humour bitchy et de clins d’œil camp, DYKE HARD est une ode aux années 80, à la trash culture et aux séries B. Mélange des genres, du film d’action à la comédie musicale, en passant par la science-fiction et le film d’horreur, cette bombe à eau joyeuse et nostalgique réjouira les fans de cinéma bis et décalé.

Notre avis :

Jubilatoire ! Découvert à l’occasion du Festival On s’en film, ce film clairement inspirée par une fan du genre enchaîne les références et gags avec maestria sur 90 minutes.

On suit donc les aventures d’un Scooby Gang lesbien dans un road movie pour participer à un concours de rock.

Chaque étape est un prétexte à des références à de nombreux films ou légende, notamment l’Odyssée d’Ulysse :

maison hantée et son fantome de Morgane-Circée,

la maison de grand-mère, entre maison en pain d’épices et île des Lotophages,

prison, dont une référence explicite à Hannibal Lecter :

Retrouvez ce film ce soir à 22h au Marais Film Festival