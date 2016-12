Le salon Y/CON 5 offre une programmation riche et animée à coup de mangas, romans, jeux-vidéos, conférences, expositions, projections de courts et longs métrages, Cosplay… Et pleins d’autres surprises.

Nous avons principalement retenu :

H.V. Gabriel sera présente dimanche de 14h à 14h30 pour une lecture des Loups de Riverdance, le tome 3 sera d’ailleurs disponible en avant-vente.

La représentation des homos dans les comics : du fantasme à la réalité – samedi 18h à 19h : David Halphen (Scénariste et réalisateur à l’origine du projet Les Incroyables Aventures de Fusion Man) parlera des comics et des superhéros qui existent sur le marché US dans la BD et le comics des années 70 à maintenant. Et bien sûr, il n’oubliera pas de parler des slashs et ships qui existent au cinéma (ex : SpideyPool, HarleyXIvy)… Fans de BDs et comics, c’est une conf’ à ne pas manquer !

La permanence de samedi du Refuge sera au salon : Le Refuge est la seule structure en France, conventionnée par l’État, à proposer un hébergement temporaire et un accompagnement social, médical, psychologique et juridique aux jeunes majeurs victimes d’homophobie ou de transphobie.

En espérant vous y retrouver, j’y serai un dimanche, n’hésitez pas à m’envoyer un message sur place sur twitter.