Les Animaux Fantastiques : Johnny Depp sera Grindelwald, l’ex-petit ami de Dumbledore

Réalisé par David Yates, déjà à la manœuvre pour quatre des épisodes d‘Harry Potter, le premier volet des Animaux fantastiques s’inspire du manuel ayant accompagné Harry Potter (et surtout Hermione Granger!) durant sa scolarité à Poudlard. La nouvelle saga se déroulera sur 5 épisodes.

Inspirée du livre éponyme de J.K. Rowling, cette dernière est également la scénariste de ces cinq films à venir. Ils ne sont pas une suite ni une préquelle aux aventures de Harry Potter mais une « extension du monde des sorciers » que quiconque ayant lu les livres ou vu les films de la saga Harry Potter sera capable de comprendre.

Le film commence à New York en 1926. Norbert Dragonneau arrive dans la ville américaine avec une valise agrandie par magie contenant de nombreuses créatures magiques ainsi que leurs écosystèmes respectifs. Alors que Norbert ne compte rester à New York que quelques heures, ses créatures s’échappent et il est amené à devoir les retrouver.

Une autre partie de l’intrigue du film concernera Mary Lou Bellebosse, une Moldue voulant faire disparaître les sorciers présents en Amérique.

De l’univers d’Harry Potter, on retrouvera les personnages de Grindelwald (en caméo dans le premier épisode) et son ex-petit ami Dumbledore dès l’épisode 2. La bonne nouvelle du jour, c’est l’acteur prévu pour interpréter Grindelwald : Johnny Depp !!!