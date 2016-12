La représentation des homos dans les comics : du fantasme à la réalité : David Halphen, alias S’pirit Darko, scénariste et réalisateur à l’origine du projet Les Incroyables Aventures de Fusion Man, puis auteur de la version Webcomics, a fait une revue talentueuse des comics et des super-héros qui existent sur le marché US dans la BD et le comics des années 70 à aujourd’hui.

Pour en savoir plus, on vous invite à relire notre dossier ou de parcourir l’excellent blog de notre ami gaycomics.