Apollon Mortel est l’intégrale, illustrée par ArtByFab, de la saga Glen Landsbury regroupant les volumes 1 et 2 : Phoebus Mortel et Hermès Mortel.

Résumé :

L’amour et le destin sont souvent indissociables…

Lorsque Glen Landsbury débarque à Cambridge pour la poursuite de ses études à Harvard, il ne se doute pas un seul instant que sa vie va radicalement changer. Il aura suffi d’un seul baiser, profond, langoureux et passionné avec cet inconnu au regard de braise, pour que tout bascule, de manière irréversible. Et lorsqu’il essaye d’oublier son amour impossible, Killian, il voit arriver à la confrérie un charmant et séduisant colocataire qui cache bien des secrets et des mystères.

La vie paisible du jeune étudiant en droit va être chamboulée lorsque Killian refait surface, ranimant une flamme qu’il pensait éteinte. Mais ce retour, aussi soudain qu’inattendu, va entraîner un lot de problèmes et de catastrophes qu’il ne soupçonnait pas.

Qui a dit que rencontrer l’amour était sans danger ? Certainement pas Glen…

Bonus : Saturne Mortel (Nouvelle Inédite)

Noël est la fête préférée de Glen mais, cette année, tout dérape avec l’arrivée surprise des parents et des beaux-parents. Entre règlement de compte et concours du parent le plus odieux, le réveillon s’annonce explosif.

Qui a dit que Noël était sans danger ? Certainement pas Glen…

Notre commentaire : On retrouve avec plaisir nos vampires préférés Glen & Killian dans cette intégrale, avec en bonus un repas de Noël à mourir … de rire ! Tout l’humour et le talent de Thomas Andrew concentré dans ce moment souvent compliqué du terrible repas de famille de Noël. Humour que nous avons pu constater en « live » lors de la convention Y/CON 5, où nous avons eu le plaisir d’écouter et rencontrer l’auteur.