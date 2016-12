Credence

Film britannique de Mike Buonaiuto avec Alex Hammond, Anthony Topham, Tia Kenny

Réalisé en 2015

Durée : 30 minutes

Résumé :

Credence part d’un scénario classique d’apocalypse : la lune a été touchée par un astériode et se dirige vers la Terre. Seuls les enfants, et plus précisément ceux dont les parents en auront eu les moyens, pourront partir à bord d’une navette spatiale pour coloniser d’autres mondes et perpétuer l’espèce humaine. Les autres devront rester mourir sur une Terre ravagée par de violentes tempêtes.

L’originalité du projet réside plutôt sur le focus fait par le réalisateur, Mike Buonaiuto, sur la relation sentimentale entre les deux pères de cette petite fille dont la complicité et l’amour vont être mis à rude épreuve par ce déchirement.

Visite depuis le site officiel http://www.shapehistory.com/Credence/ sur Vimeo on demand.

Notre avis :

Financer sur IndieGogo, l’équipe de Credence, qui demandait 6000£, en a récolté plus de 22 000 et nous livre un magnifique court-métrage d’une demi-heure sur un dilemme cosmique auquel devront faire face un couple de pères pour sauver leur petite fille.

Quand l’amour et le sacrifice s’allient dans un film catastrophe, thème souvent explorer dans les films d’anticipation, mais pour la première fois avec en premier plan un couple gay, ni anecdotique ni caricatural.

Ce sacrifice pour sauver la petite est d’une dureté inimaginable, et nous montre, si c’était nécessaire, qu’un bon scénario est mille fois plus efficace que des effets spéciaux tonitruants.

Les 3 acteurs et particulièrement la petite nous transportent pour une demi-heure émouvante, à regarder sous la couette dans les bras de votre amoureux ou amoureuse.