Cette fin d’année nous fait cadeau de magnifiques romances LGBT dans le monde fantastique, de la bit-lit, et nous vous proposons une petite Battle entre 2 romans qui se déroule dans l’Underworld, avec chacun une romance vampire-lycan.

Sur le ring, coté droit, le troisième tome des Loups de Riverdance : Logan de H.V. Gavriel.

Côté gauche, premier tome de la série Blood Moon : L’éveil de Axelle Law.

Round #1 : couverture

Les deux auteures ont pris le parti du rouge, rappelant le sang, d’une lune pour représenté le loup-garou et de chauves-souris pour le vampire. Le choix une fois de plus de H.V. Gavriel de nous proposer un bogosse en couverture, d’autant plus avec ce look débordant de testostérone et ce regard incroyable est clairement un plus…

Résultat de la manche : Avantage Logan

Round #2 : LGBT

Les 2 romans nous proposent plusieurs personnages principaux LGBT :

M/M : Lucas & Marcus, Léo & Zach, Logan & Dimitri côté HV Gavriel

F/F : Sian & Heather, Iolanthe & Jodie coté Axelle Law

L’homosexualité pose encore des problèmes dans le monde de Riverdance, ce qui rend la série assez réaliste sur le sujet, tandis que Axelle Law a prit le parti d’en faire une composante comme une autre de ses personnages :

J’aime pouvoir lire des histoires (surtout des romances) où l’homosexualité n’est pas l’une des trames principales. Comme quand je lis un livre hétérosexuel, il n’y a pas d’interrogation du pourquoi un homme aime une femme, car c’est une normalité. Ce que je désirais pour Blood Moon — L’éveil, c’était cette même normalité. Je ne dis pas que cela n’est pas une question essentielle, elle est même logique à dire vrai. Mais parfois, je trouve cela agréable de simplement suivre l’aventure de deux femmes sans cette « problématique », que ce soit naturel.

Résultat de la manche : Egalité

Round #3 : Underworld

Vampires, loups-garou, zombies, nécromanciens, démons et anges d’un coté, vampire, démon, goule, dragon, loup-garou, ours-garou, puma-garou, selkie… et même des serpents-garous de l’autre.

En résumé, deux mondes où l’être humain « normal » se résume à faire partie du garde-manger…

Résultat de la manche : Egalité

Round #4 : Sexe

Logan & Dimitri ne peuvent s’empêcher de se sauter dessus à chaque fois qu’ils sont ensemble et donc un chapitre sur deux, nous avons droit à une scène torride (à croire que l’auteure a passé du temps sur gayporn pour avoir autant de scènes si explicites).

Sian & Heather se découvrent tout au long du roman, le sexe n’apparaît donc que progressivement, en version plutôt soft.

Résultat de la manche : Avantage Logan

Round #5 : Romance

Le couple Logan & Dimitri est avant tout un plan-cul, la romance et l’Amour se pointant progressivement. La présence des couples des précédents tomes, Lucas & Marcus, Léo & Zach apportant une touche complémentaire de romance.

Iolanthe & Jodie forme rapidement un couple très touchant, la romance progressive entre Sian & Heather est un élément au cœur de l’intrigue.

Spolier, montrer »

En effet, c’est l’acceptation de cet amour qui rend son âme à Sian, vampire sans âme par nature.

Résultat de la manche : Avantage L’Eveil

Round #6 : Intrigue

Si on a du mal à lâcher chacun des deux romans une fois qu’on a ouvert les premières pas, on reconnaîtra que H.V. Gabriel a un talent pour nous tenir en haleine de pages en pages.

L’Eveil est le premier roman d’Axelle Law, après deux nouvelles, ces premiers pas sont déjà de grands moment de plaisir et surtout d’originalité avec la notion de Déclencheur. Promesse d’un talent qui ne peut que continuer à grandir.

Résultat de la manche : Avantage H.V. Gavriel

Résultat du match : Egalité avec avantage pour Logan

A noter que je suis un mec, donc le résultat est forcément un peu biaisé, une relation M/M avec un bogosse viril comme Logan et un prince russe comme Dimitri ayant plus d’impact sur mon imaginaire que les charmantes Heather & Sian. Mais j’espère que cette battle vous donnera envie de lire les deux : Loups de Riverdance : Logan de H.V. Gavriel et Blood Moon : L’éveil de Axelle Law.

BONUS

On ne pouvait s’empêcher de terminer avec la bande annonce du futur Underworld 5 : Blood wars