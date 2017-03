Une magnifique animation avec des princesses, un roi-mage et un chevalier avec déroulement que vous allez adorer :

L’occasion de redécouvrir Princes charmés (1995) et Princes radieux (1997) de Peter Cashorali, deux recueils présentant les contes traditionnels de Perrault, Grimm et Andersen avec une nouvelle grille de lecture, drôle, touchante et intelligente.

Bien sûr, tout ne se termine pas par un mariage et beaucoup d’enfants.